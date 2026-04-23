Pevač Šaban Šaulić poginuo je pre 6 godina, a sahranjen je u Aleji na Novom groblju.

Prizor koji su ovog meseca zatekli na njegovom grobu, nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Na nadgrobnoj ploči ostavljena je kruna optočena cirkonima i draguljima u jednoj kutiji.

Oko plavog cveća, u sredini je ostavljena mala kruna koja je verovatno asocijacija na titulu koju je nosio Šaulić - "kralj narodne muzike".

Ova kruna je prava atrakcija, jer je gotovo svako ko prođe grobljem, svratio da pogleda o čemu se radi.

O zlatnoj kruni koja se pojavila na grobu Šabana Šaulića, govorila je pevačeva ćerka, Ilda.

- Iskreno ne znamo ko je doneo tu krunu, to je doneto kad je bila godišnjica. Javno se zahvaljujem ko god da je, ona i dalje stoji tamo gde treba da stoji i to je zaista divan znak pažnje - rekla je Šaulićeva za Alo.

