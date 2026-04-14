U domu pevača Čede Markovića zavladala je tuga na Uskrs kada je njegova supruga Ljiljana Marković preminula u 66. godini.

Čeda se sada oglasio i otkrio kada će suprugu ispratiti na večni počinak.

- Dok sam živ i dok se opet ne sretnemo, pevaću za tebe, ljubavi moja. Ispraćaj naše drage Ljiljane održaće se u četvrtak 16.4.2026. na groblju Lešće. Početak opela je u kapeli groblja u 12:30.

"Otišao je moj plavi anđeo"

Pored toga, Čeda se i bolnim rečima oprostio od supruge.

Uz kolaž fotografija sa suprugom je napisao:

- Otišao je moj plavi anđeo, moja zaštitnica, zaštitnica porodice. Ugasila se zenica oka plavog… Oko koje je pazilo na sve nas celog života, da negde ne pogrešimo… Smejala se i radovala svim našim uspesima. Bila je uvek pravedna i veliki borac za istinu. Uvek mi je govorila: “Ako odem pre tebe, pevaj jer to je tvoj život" - napisao je on.

