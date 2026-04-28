Prema pisanju Plus JEDEN DEŇ, drama se odigrala u nedelju popodne na lokalnom groblju.

Porodica čula zvuke iz groba pokojnika

U centru misterioznog slučaja našao se 60-godišnji muškarac koji je nedavno sahranjen. Njegova porodica došla je na groblje tokom vikenda, ali ih je sačekao prizor koji nisu mogli ni da zamisle.

Kako tvrde, iz groba se čulo neobično lupanje, koje je postajalo sve intenzivnije. Situacija je postala još jezivija kada su, prema njihovim rečima, čuli i glasove svaki put kada bi se obratili pokojniku.

Policija i vatrogasci na terenu

Uplašena porodica odmah je pozvala nadležne službe. Na lice mesta stigli su policajci i vatrogasci, koji su u početku bili skeptični. Međutim, prema navodima lokalnih medija, i oni su kasnije navodno čuli misteriozne zvuke iz groba.

Vest se brzo proširila selom, pa se veliki broj meštana okupio na groblju kako bi saznao šta se zaista dešava.

Otvoren grob – telo poslato na obdukciju

Zbog ozbiljnosti situacije, grob je otvoren u prisustvu nadležnih organa. U kovčegu je pronađeno telo muškarca, koje je, prema izveštajima, bilo poplavelo.

Utvrđeno je da je muškarac prethodno proglašen mrtvim u bolnici nakon teške operacije, što je dodatno produbilo misteriju ovog slučaja.

Policijski tehničari su obavili uviđaj, a telo je poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i razjasnilo šta se zapravo dogodilo.

Šta sledi dalje?

Nakon završetka istrage, porodica će morati ponovo da organizuje sahranu. Ovaj bizaran slučaj pokrenuo je brojna pitanja – da li je u pitanju medicinska greška, nesporazum ili nešto još neobjašnjivo?