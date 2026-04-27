Porodica se okupila oko groba 60-godišnjeg muškarca, nekoliko dana nakon sahrane.

Dok su stajali oko groba čuli su neobično “lupanje” koje je dopiralo “pravo iz groba”.

Istakli su da je lupanje postajalo "intenzivnije”, kao i da su čuli "glasove" kada bi se neko “obratio preminulom”.

Članovi porodice su odmah reagovali. Pozvali su policiju, a zatim i vatrogasce. Lokalni mediji prenose da su svi u početku bili skeptični, ali su kasnije, navodno, i sami čuli neobično “lupanje”. Bizarna priča se pročula po selu, pa se lokalno stanovništvo okupilo na groblju da proveri šta se dešava.

Inače, sahranjeni 60-godišnji muškarac bio je proglašen mrtvim u bolnici, nakon teške operacije.

U prisustvu nadležnih grob je otvoren, a u kovčegu je zatečeno poplavelo telo pokojnika. Policijski tehničar je napisao izveštaj, a telo je preneto na obdukciju, piše pluska.sk.

U toku je istraga koja bi trebalo da objasni šta se zapravo dogodilo. Nakon nje porodica će ponovo morati da sahrani muškarca.