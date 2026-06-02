U periodu od četiri nedelje zaključno sa 31. majem, Rusija je preko mora isporučivala prosečno 3,64 miliona barela sirove nafte dnevno, pokazuju najnoviji podaci koje je prikupio Blumberg.

Ukupan ovogodišnji prosek iznosi 3,46 miliona barela dnevno, što je za oko 120.000 barela više nego 2025. godine i ujedno premašuje godišnje proseke iz bilo koje faze rata.

Ukrajinska vojska je tokom maja intenzivirala napade dronovima na ruska naftna postrojenja i pumpne stanice, što je preradu nafte unutar same Rusije spustilo na najniži nivo u poslednjih 16 godina.

Moskva je zbog smanjenih kapaciteta domaćih rafinerija bila prinuđena da uvede zabranu izvoza avio-goriva i benzina.

Sva sirova nafta koja više ne može da se prerađuje u Rusiji je utovarena na tankere i poslata na globalno tržište, što je povećalo izvoz i profite Kremlja.

Količina ruske nafte koja se trenutno nalazi na moru u tranzitu dostigla je 124 miliona barela, što je za 25 odsto više u odnosu na sredinu aprila.

Gotovo celokupna količina nalazi se na brodovima koji su u pokretu ka Aziji, a ne na tankerima koji čekaju usidreni, što potvrđuje da potražnja na tržištu ne jenjava, napominje njujorška agencija.