Nataša Šavija je optužila bivšeg rijaliti učesnika Stefana Karića da joj je 1. maja 2023. godine naneo teške telesne povrede, što je pokrenulo sudski postupak koji je godina bio u fokusu javnosti.
Kako prenose domaći mediji, nakon sprovedenog postupka i ocene dokaza, sada je doneta presuda kojom je Stefan Karić proglašen krivim i osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine.
Dok Nataša izbegava da komnetariše ove navode, zbog kako kaže, bezbednosnih razloga, Karić ipak tvrdi da ne zna o čemu se radi.
- Nemam pojma, prvi put to čujem. Nije se to desilo, nisam bio tu, pre dva dana sam došao u Beograd. Ne znam ništa o tome - rekao je Karić.
Ipak, nakon što je videla Stefanovu izjavu, Nataša se oglasila na svom Instagram profilu.
- Plačipi*ko, sutra ide dokumentacija. Ali to je smejurija. Polako samo, čuvaj se. Mislim, pazi šta radiš kad popiješ i tako to. Nemoj opet neko s*ane da napraviš - poručila je Šavija.
