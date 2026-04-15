Nataša Šavija je optužila bivšeg rijaliti učesnika Stefana Karića da joj je 1. maja 2023. godine naneo teške telesne povrede, što je pokrenulo sudski postupak koji je godina bio u fokusu javnosti.

Kako prenose domaći mediji, nakon sprovedenog postupka i ocene dokaza, sada je doneta presuda kojom je Stefan Karić proglašen krivim i osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Dok Nataša izbegava da komnetariše ove navode, zbog kako kaže, bezbednosnih razloga, Karić ipak tvrdi da ne zna o čemu se radi.