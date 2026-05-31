Građani Srbije će i ubuduće moći da povlače sredstva iz dobrovoljnih penzijskih fondova sa navršenih 58 godina života, predviđeno je Nacrtom zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima koji je objavila Narodna banka Srbije.

Novi propis, koji je pripremljen u okviru usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravilima Evropske unije, trebalo bi da zameni postojeći zakon od 2028. godine. Pojedine odredbe primenjivaće se tek nakon pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Kako navode u Narodnoj banci Srbije, cilj novog zakona je unapređenje regulatornog okvira za rad društava koja upravljaju dobrovoljnim penzijskim fondovima, kao i veća usklađenost sa evropskim propisima. Jedna od značajnijih novina jeste jasno razdvajanje privatne i strukovne penzije. Privatna penzija odnosi se na sredstva koja je član fonda sam uplaćivao, dok se strukovna penzija zasniva na uplatama poslodavca za zaposlenog.

Pravo na povlačenje akumuliranih sredstava i dalje će se sticati sa 58 godina života, a najkasnije sa 70 godina. Isplata će moći da se vrši jednokratno, kroz programirane isplate, kupovinom anuiteta ili kombinovanjem ovih modela.

Predlogom zakona zadržano je ograničenje da se jednokratno može podići najviše 30 odsto akumuliranih sredstava. Ipak, u slučaju malih iznosa koji ne prelaze vrednost deset investicionih jedinica, biće omogućena isplata celokupnog iznosa odjednom.

Sredstvima će moći da se raspolaže i pre navršenih 58 godina života u slučaju trajne nesposobnosti za rad, na osnovu nalaza nadležnog organa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Nacrt zakona donosi i stroža pravila ulaganja imovine fondova kako bi se smanjili rizici i obezbedila veća sigurnost štednje. Predviđena su ograničenja ulaganja kod pojedinačnih izdavalaca hartija od vrednosti, kao i preciznija pravila za diversifikaciju portfolija.Narodna banka Srbije pozvala je stručnu javnost i sve zainteresovane građane da primedbe i predloge na Nacrt zakona dostave do 5. juna.

