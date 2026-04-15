U Ukrajini će biti uvedene jedinice za napad dronovima integrisane sa bespilotnim zemaljskim sistemima, saopštila je danas na svom Telegram kanalu pres-služba ukrajinskog Ministarstva odbrane.

"Uvodi se novi model ratovanja i uvode se nove jedinice za napade bespilotnim letelicama koje kombinuju vazdušne i kopnene dronove sa pešadijom u jedinstveni sistem", navodi se u saopštenju, prenosi Ukrinform.

Ukrajinsko Ministarstvo odbrane je dodalo da je ovaj način ratovanja već pokazao rezultate na jugu zemlje, gde je od februara oslobođena velika teritorija upravo zahvaljujući korišćenju ovih novih jedinica.

Snage bespilotnih sistema pogodile su, između ostalog, petrohemijski pogon u Sterlitamaku u Baškortostanu u Ruskoj Federaciji u kojem se proizvodi mlazno gorivo, kao i komponente za avionski kerozin i sintetičku gumu.

