Pevačica Gordana Adamov, poznata pod pseudonimom Lepa Lana, nedavno je nakon četiri decenije odlučila da otkrije zanimljivu anegdotu vezanu za Zdravka Čolića, koja se odigrala u Švajcarskoj.

Naime, tokom zajedničkog nastupa na kojem su učestvovali Lana, Zdravko Čolić i Šaban Šaulić dogodila se nesvakidašnja situacija sa jednom obožavateljkom.

- Jedna devojčica dočekala je mene, Zdravka Čolića i Šabana Šaulića u Švajcarskoj. Kupila nam je buket cveća, ali za Zdravka je bio najveći. Dok smo mi bili na koncertu, ona je uzela ključeve od njegove sobe i čekala ga - govorila je Lana i dodala:

- Obnažena je ležala i kad je on ušao u sobu rekla mu je: "Čekam te, dragi Zdravko". On joj je onako kulturno odgovorio: "Izvinjavam vam se, hvala vam na buketu cveća, ali molim vas da izađete iz sobe"- ispričala je Lepa Lana, koja je jednom prilikom za domaće medije.

