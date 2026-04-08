Zdravko Čolić je sa svojom porodicom, suprugom Aleksandrom i ćerkama Unom i Larom, godinama živeo u luksuznoj vili U Košutnjaku.

Ipak, nije tajna da je zbog navalentnih obožavateljki koje su mu godinama dolazile na vrata kuće na Košutnjaku tu vilu na kraju morao da proda.

Preselio se na Dedinje, u naselje koje je dobro obezbeđeno od neželjenih posetilaca, gde je njegova porodica ipak našla mir koji odgovara i Zdravkovoj supruzi Sandri koja je pre nekoliko godina doživela napad od strane jedne njegove obožavateljke, pa je sasvim razumljivo što izbegava javnost.

Pre nekih godinu dana proneo se glas da je Zdravko Čolić za sebe i porodicu kupio luksuznu nekretninu na Zlatiboru. Navodno je reč o penthausu u najmodernijem objektu u tom delu Srbije, ali on to nije javno potvrdio.

O svojim nekretninama i ulaganjima nikada nije govorio u javnosti. Retki prizori iz porodičnog doma mogli su se videti samo na društvenim mrežama ćerki Une i Lare.

Ni Zdravko, ni njegova supruga Sandra nisu pristalice takve promocije, ali zahvaljujući njihovim mezimicama neki kadrovi porodičnog doma postali su dostupni javnosti.

