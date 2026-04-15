U akciji „Žeton“ policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su T. Š., N. P., A. K. i tri maloletne osobe, koje se terete da su počinile 12 krivičnih dela teške krađe i tako pribavile protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 9.362 konvertibilne marke.

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je akcija bila usmerena na sprečavanje i otkrivanje imovinskih krivičnih dela.

„Navedena lica se sumnjiče da su u periodu od 23. marta do 14. aprila 2026. godine provalila u deset samouslužnih autopraonica, iz kojih su otuđila novac u ukupnom iznosu od oko 7.600 konvertibilnih maraka, kao i u dva kioska iz kojih su otuđili određenu količinu cigareta i novac, ukupne vrednosti 1.762 konvertibilne marke“, saopšteno je iz PU Banjaluka.

Dodaje se da su, na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, izvršeni pretresi kuća, pomoćnih objekata i vozila koja koriste osumnjičena lica.

„Tom prilikom pronađeni su predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih dela“, naveli su iz policije.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci biće dostavljen izveštaj o počinjenim krivičnim delima.

