Pevačica Milica Todorović oglasila se za Uskrs i svim vernicima čestitala praznik.

Kako se potpuno povukla iz javnosti otkako se porodila pre dva meseca, svakim oglašavanjem iznenadi brojne pratioce.

Sada je na Instagram storiju objavila jaku poruku.

- Srećan i blagosloven Uskrs. Neka praznik Hristovog vaskrsenja donese novu snagu, vedrinu i veru u bolje sutra. Želim vam da praznične dane provedete u slozi, ljubavi i radosti, uz obilje zdravlja, sreće i porodičnog blagostanja. Vaša Milica Todorović - napisala je pevačica.

Po svemu sudeći, Milica se u teškom periodu okrenula veri, budući da neretko šeruje i lajkuje poruke i citate na društvenim mrežama vezane za hrišćanstvo.

Majka joj je najveća podrška

Podsetimo, majka Milice Todorović boravi u Beogradu otkako se pevačica porodila, a nedavno je uhvaćena na terasi stana u kom žive.

Kako su tada preneli domaći mediji, Jasmina je u pauzi od spremanja i sređivanja stana odmarala na terasi uz cigaretu. Ona je imala društvo u stanu, a dok je Milica bile sve vreme sa bebom, baka je preuzela druge stvari na sebe.

Budući da je nedavno operisala slepo crevo, čini se da se Miličina majka potpuno oporavila.

- Jasmina je divna majka i baka. Viđamo je tu često, ide u kupovinu, takođe i šeta psa. Fini su to ljudi, uredno se javljaju komšijama, mislim sve najbolje o njima. Milicu sad ređe viđamo jer je oko bebe puno obaveza, tako da je svaka pomoć dobrodošla - rekla je komšinica iz zgrade preko puta koja je istakla da Miličinog partnera i oca deteta gotovo uopšte ne viđaju.

