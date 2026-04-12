Suština dokumenta na engleskom jeziku jeste da Mađar Peter ne čeka konačne rezultate, već da se što ranije proglasi pobednikom kako bi dobio priznanje Evropske komisije i nemačke vlade.

Takođe, potrebno je da prevremeno objavi kako Fides krade izbore.

Možete pročitati ceo tekst dokumenta – preveden na srpski– u nastavku; vredi ga pročitati, jer svaka rečenica postaje sve oštrija i oštrija:

"Akcioni plan za dan izbora"

Prema poslednjim anketama javnog mnjenja, u Mađarskoj se očekuje tesan izborni rezultat. Tisina stranka mora se pripremiti za sve eventualnosti. Potrebno je unapred postaviti temelje za (1) mit o snažnoj društvenoj podršci stranke i (2) odlučnost protivnika da učini bilo šta, tj. nameru da prevari.

Dokazi o prevari od strane vlade Fidesa moraju biti predstavljeni na dan izbora. Najbolji svedoci su oni koji nisu direktno povezani sa strankom. Možda bi bilo vredno potražiti ih (čak i ponuditi finansijske nagrade onima koji prijave prevaru ili priznaju da su umešani).

Brojači glasova moraju prijaviti prevaru tokom dana. Rukovodstvo stranke mora pozvati izbornu komisiju da istraži i, ako je potrebno, obustavi izbore. Izborna prevara mora biti prijavljena pre zatvaranja biračkih mesta, nakon čega sledi govor na masovnom skupu.

Kontrolisanje događaja je ključno. Potreban je efikasan i brz odgovor na dan izbora. Najvažniji cilj je sticanje kontrole nad centrima moći, simboličkim prostorima i javnim mnjenjem.

Primer za to je rana objava pobede Donalda Trampa 2020. godine. Učinio je to pre nego što je javnost znala da će na kraju izgubiti trku. To je kasnije postalo osnova za njegovu tvrdnju da su glasovi koji su kasnije prebrojani rezultat izborne prevare.

U Mađarskoj bi ovo mogla biti polazna tačka za sličan niz događaja kao što se dogodilo na Majdanu u Ukrajini 2014. godine, što je rezultiralo uspešnom promenom režima.

Sledeći ovaj primer, pobedu treba proglasiti što je pre moguće na dan izbora – čak i pre vremena ako je potrebno. Ako su rezultati nepovoljni, trebalo bi pozvati unapred organizovane timove da se okupe na glavnim gradskim čvorištima i rutama javnog prevoza. Trebalo bi im reći da urade sve što je moguće u izbornoj noći kako bi promenili rezultat.

- Pod njihovim vođstvom, gomilu treba usmeriti i agitovati ka ključnim vladinim zgradama.

Kada se gomila suoči sa policijom, ona mora biti namerno isprovocirana. Tokom demonstracija, telo za posmatranje izbora mora biti više puta pozvano da istraži navodnu prevaru - nakon što to bude odbijeno, gomila mora okružiti vladine zgrade.

Međunarodni mediji i međunarodni donatori moraju biti obavešteni o situaciji. Mora se obezbediti podrška međunarodne javnosti. Značajna pomoć se očekuje od Evropske komisije i nemačke vlade.

- Moraju se izvršiti pripreme kako bi se osiguralo da je infrastruktura vladine zgrade pogodna za održavanje višednevnih demonstracija.