U domu Milice Todorović ovih dana vlada prava praznična atmosfera. Nakon što je nedavno postala majka i rodila sina Bogdana, pevačica je sada odlučila da najlepše trenutke sa porodicom u rodnom Kruševcu objavi javno.

Milica je na društvenim mrežama objavila fotografiju svoje majke kojoj je danas rođendan, uz emotivnu poruku i čestitke.

- Majčice, srećan ti rođendan - napisala je Milica Todorović.

Na fotografiji se vidi njena majka koja sedi za stolom u prijatnom ambijentu sa osmehom na licu i čašicom pića u ruci, spremna za slavlje. Obučena je u leopard print majicu, sa kosom vezanom u opuštenu punđu, dok njen prirodan izgled i vedrina dodatno ističu lepotu trenutka.

Majka joj pomaže u svemu

Podsetimo, majka Milice Todorović boravi u Beogradu otkako se pevačica porodila, a nedavno je uhvaćena na terasi stana u kom žive.

Kako su tada preneli domaći mediji, Jasmina je u pauzi od spremanja i sređivanja stana odmarala na terasi uz cigaretu. Ona je imala društvo u stanu, a dok je Milica bile sve vreme sa bebom, baka je preuzela druge stvari na sebe.

Budući da je nedavno operisala slepo crevo, čini se da se Miličina majka potpuno oporavila.

- Jasmina je divna majka i baka. Viđamo je tu često, ide u kupovinu, takođe i šeta psa. Fini su to ljudi, uredno se javljaju komšijama, mislim sve najbolje o njima. Milicu sad ređe viđamo jer je oko bebe puno obaveza, tako da je svaka pomoć dobrodošla - rekla je komšinica iz zgrade preko puta koja je istakla da Miličinog partnera i oca deteta gotovo uopšte ne viđaju.

