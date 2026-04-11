U medijima je odjeknula vest da je Ava Karabatić prijavila verenika za nasilje, te da je primljena u Urgentni centar sa povredama glave i lica.

Nakon toga, Karabatićeva se oglasila putem svog Instagram naloga, gde je potvrdila da je došlo do nasilja i da se trenutno nalazi u Hitnoj pomoći.

Ona je tom prilikom poručila i da će njen verenik snositi posledice zbog incidenta, ne iznoseći dodatne detalje o samom događaju.

-Danas sam brutalno pretučena, nalazim se u Hitnoj. Sve je prijavljeno policiji, a odgovorna osoba će snositi posledice, kunem se - poručila je javno.

Detalji incidenta

Podsetimo, navodni sukob izbio je u stanu u Beogradu nakon verbalne rasprave između Karabatićeve i njenog verenika.

Došlo je i do fizičkog kontakta, a Ava je izjavila da joj je partner naneo povrede rukama. Nakon što je primljena u bolnicu, policija je obaveštena, a starleta je upućena da da izjavu u policijskoj stanici.

Ubrzo je napustila stan i otišla u jedan kozmetički salon, odakle je pozvana Hitna pomoć. Sanitet je intervenisao i prevezao je u Urgentni centar, gde su joj konstatovane povrede, prenosio je "Telegraf".