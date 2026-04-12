Starleta Ava Karabatić (38) primljena je juče u Urgentni centar u Beogradu zbog povreda u predelu glave i lica.

Hitnu pomoć su pozvale radnice iz kozmetičkog salona koji često posećuje, nakon čega je brzo prevezena u bolnicu.

Ava se sada ponovo oglasila na društvenim mrežama i objavila fotografiju na kojoj su vidljive povrede na licu, što je izazvalo brojne reakcije javnosti, te je otkrila da je muškarac koji ju je napao pušten na slobodu, kao i da se plaši za svoj život i da je ceo dan na tabletama.

-Danas su ga pustili na slobodu, gde je tu pravda? Ceo dan sam na tabletama za smirenje, bojim se za svoj život, osećam da će se nešto loše dogoditi - napisala je zabrinuto Ava.

"Plašim se za svoj život"

Dodala je i da se plaši za svoju bezbednost nakon što je odlučila da javno obelodani detalje.

-Primorana sam da ovo objavim za sve bolesnike koji pišu da je ovo laž zbog medijske pažnje. Znam da ovo nije dobra odluka što sam javno objavila, ali neka se zna. Trenutno sam u hitnoj i ne osećam rebra. S obzirom na to da sam ovo objavila javno, a nemam nikakvu ličnu zaštitu, iskreno se plašim za svoj život. Ako mi se nešto dogodi, znate šta se desilo. Ali pravda neka pobedi, pa makar značila smrt. Volim vas - poručila je starleta.

"Živela sam na nasilnikom i trpela nasilje"

Istakla je da je dugo trpela zbog emotivne vezanosti i straha da ode. Navela je da je ostala bez krova nad glavom, da je nakon poslednjeg napada pozvala policiju i završila u Hitnoj pomoći zbog obilnog krvarenja, te poručila da je odlučila da stavi tačku na nasilje i progovori o svemu.

-Dosta mi je svega, danas vam otkrivam sve. Živela sam s nasilnikom i trpela nasilje jer sam bila emotivno vezana, a kasnije me je bilo strah da izađem iz takve veze. Bila sam bez krova nad glavom, živela sam kod njega, a sada sam ponovo bez krova nad glavom. Hvala prijateljici koja me je primila. Nakon današnjih udaraca, krvava sam jedva izašla iz stana, pozvala policiju i otišla kod prijateljice u kozmetički salon, gde je došla Hitna zbog obilnog krvarenja. Rekla sam, dosta. Uvek sam osuđivala žrtve pitajući se zašto trpe nasilnike, dok sama nisam to osetila na svojoj koži – navela je ona na svom storiju.