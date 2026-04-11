Starleta Ava Karabatić (38) primljena je navodno danas u Urgentni centar u Beogradu zbog povreda u predelu glave i lica.

Kako domaći mediji saznaju od izvora upućenog u slučaj, nakon incidenta Ava je napustila stan i otišla u jedan kozmetički salon, odakle je pozvana Hitna pomoć.

Sanitet je intervenisao i prevezao je u Urgentni centar, gde su joj konstatovane povrede.

Incidentu je prethodila verbalna rasprava između nje i njenog partnera L. Z. (35), nakon koje je, prema njenim rečima, došlo i do fizičkog kontakta.

Do sukoba je došlo u jednom stanu u Beogradu, a L. Z. joj je, kako je prema našim saznanjima izjavila, naneo udarce rukama.

O slučaju je obaveštena policija, a Karabatićeva je, uz medicinsku dokumentaciju i povrednu listu, upućena da da izjavu u nadležnoj policijskoj stanici.

Mediji su pokušali da kontaktiraju starletu povodom ovog slučaja, ali se ona nije javljala na pozive.

