Starleta i rijaliti učesnica Ava Karabatić našla se u centru novog skandala nakon što je na njenom Instagram profilu osvanuo snimak na kom se nalazi sa svojim bivšim verenikom.

Na njenom nalogu se prvobitno pojavila šokantna objava u kojoj je pisalo:

- Odlučila sam da objavim prvi p****ć, link je u opisu mog profila. Žene drage, ovako se to radi". Starleta je podelila fotografiju uz link ka svom nalogu na sajtu za odrasle, ali je nakon nekoliko sati sporni sadržaj u potpunosti obrisan sa njenog profila.

Ubrzo nakon uklanjanja objave, Ava se hitno oglasila i iznela potpuno drugačiju verziju događaja, tvrdeći da je njen profil bio meta sajber napada.

- Instagram mi je bio hakovan i objavljene su neke kompromitujuće slike i snimci - poručila je starleta, naglašavajući da ipak ne oseća krivicu zbog onoga što se našlo u javnosti:

- Ne stidim se ničega, jer sam to radila sa svojim verenikom, nisam to radila s nekim za novac. Druge žene takođe imaju takve snimke - istakla je Karabatićeva u svom javnom obraćanju.

