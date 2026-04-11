Policija u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsila je S. R. (62) i D. T. (35), obojica iz okoline Žitišta, zbog krađe.

Sumnja se da su oni 9. aprila ove godine u okolini Zrenjanina, u večernjim časovima na ulici fizički napali sugrađanina (81) i ukrali mu novac u iznosu oko 250.000 dinara.

Oštećeni je zbog povreda zadržan na lečenju u zrenjaninskoj bolnici.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu

