Napeta atmosfera u novoj emisiji Zvezda Granda, dovela je do verbalnog sukoba između Cece Ražnatović i Dragana Kojića Kebe.

Tokom komentarisanja i glasanja, Ceca je izgubila strpljenje, pa se ljutito obratila Kebi.

- Ajde molim te kreni više, izgovori. Daviš, daviš, ajdee nemam ja živaca i vremena - odbrusila je Ceca Kebi, nakon čega joj je Đorđe David prišao želeći da joj da Kebino srce što je pevačica izrevoltirano odbila:

- Nosi tamo, ajde bre više, pali! Čuješ šta ti kažem, nosi tamo, gubi mi se i ti sa očiju - urlala je pevačica.

U pokušaju da smiri strasti, Keba joj je prišao na sceni i uhvatio je za ruke, ali pevačica nije želela da popusti.

- Beži bre od mene. To šlihtanje kod mene ne prolazi. Paljba bre, paljba - vikala je Ceca, a pevač je dodao:

- Nisam pao ni pod čiji uticaj - rekao je Kojić.

- Pašćeš ti kad te ja sapletem - dbrusila mu je pevačica.

