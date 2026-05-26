Nemanja Nikolić se muzikom bavi već 20 godina, a svoju karijeru je započeo u u prvoj sezoni muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Nakon dve decenije karijere Nikolić je sumirao utiske i otkrio kakva ga sećanja vežu za "Zvezde Granda".

- Brzo je prošlo tih dvadeset godina, što se mene tiče, za taj početak me vezuju samo neka lepa dešavnja. Naše zajedničke turneje, zajednički život. Bilo je tu svega i svačega, ali je uglavnom bilo više lepih stvari - rekao je pevač, pa dodao:

- Bili smo deca koja su došla sa sela i krenula u beli svet, nismo ni znali šta nas je snašlo. To je bio neki period kada je sve bilo drugačije, svet je bio drugačiji. Svi smo tada mislili da će do kraja života ostati tako, da je to taj svet u kome živimo - rekao je Nemanja, a zatim se osvrnuo na današnja dešavanja na estradi:

- Situacija sada nije baš sjajna, ali imamo šta da pamtimo. Nešto smo videli, proživeli i imamo čega da se sećamo.

"Porodica mi je najveći uspeh"

Iako je u muzici ostvario veliki uspeh, porodicu smatra najvrednijom.

- Imam jako lep život i živim onako kako želim. Da li sam nešto mogao više ili nisam, možda, ali kako kažu, ko zna zašto je to dobro. Smatram da sam srećan čovek, imam najveći uspeh u životu koji sam postigao za ovih 20 godina karijere, to je moja porodica i deca koja su zdrava i srećna – ispičao je Nemanja i dodao:

- Ostavio sam neki pečat u muzici, postoje pesme koje su ostale i koje se i danas slušaju. Mislim da je bitno da svaki pevač ima bar jednu pesmu koja je njegova lična karta, a ja ih na sreću imam nekoliko.

Alo!/Grand

BONUS VIDEO: