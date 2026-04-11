Aktuelni učesnik rijaliti programa Luka Vujović čeka dete sa cimerkom Anitom Stanojlović, a sada je progovorio o odnosu sa svojim ocem Nikolom Vujovićem Bajom, koji njegovu izabranicu javno ne prihvata, te je čak konstatovao da neće dozvoliti da uđe u njihovu porodicu.

Vujović je sada otkrio da li će se suočiti sa ocem zbog tih reči, a Stanojlovićeva se osvrnula na Bajine negativne komentare na svoj račun.

-Luka, bogat život i skupa kazna, da li zaslužuješ kao sin da budeš kažnjen od strane svog oca i da budeš uskraćen za određene stvari zbog tvog izbora partnera? – pitala ga je Milena.

-Iskreno, ne zaslužujem. Mnogo stvari me tišti, ali o tome ćutim. Znam koliko je otac bio tu za nas, ali prethodni odnos je bio svedok da njega niko ne prepoznaje, prati rijaliti i sve to ga je ponelo. Sestra i brat od tetke su se raspitali i konsultovali sa nekoliko lekara da su to i posledice operacija, da je čovek drugačiji. Najviše bih voleo poziv i suočavanje ili da se vidim sa njim kad izađem. Aneli je komentarisala da je on matorac koji se loži na Sandru, a šta je Anita uradila? Čak ga je i branila i govorila da zbog mojih roditelja ne želi da se priča ko je otac - istakao je Vujović.

-Da li ćeš se sada odreći oca zbog stvari koje priča za Anitu? - pitao ga je potom Dača.

-Ne, nikad se neću odreći oca. Hoću da izađem i da sednem sa njim i vidim da li je to istina - odgovorio je on.

-Kakav je Baja čovek kad te vređa, a nije te upoznao? - upitao je Virijević Stanojlovićevu.

-Ne znam da li on mene vređa. Verujem da me Baja ne voli i da nema lepo mišljenje o meni jer sam ovde radila neke stvari. Ovo za trudnoću, ako je rekao, jako je ružno jer nisam ja u pitanju, nego njegovo unuče i njegova krv. Izviniću se ako sam nešto pogrešila - istakla je ona.

