Talentovani mladi pevač Filip Aleksić potvrdio je da više nije deo popularnog muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“.

Iako je tokom svog višemesečnog učešća privukao ogromnu pažnju publike širom regiona i pobrao simpatije stručnog žirija, odlučio je da se povuče iz daljeg takmičenja.

Pevač je istakao da su razlozi njegovog odlaska iz "Zvezda Granda" isključivo privatne prirode, ali je naglasio da iz celog projekta nosi samo najlepše uspomene.

– Iz privatnih razloga nisam više u takmičenju „Zvezde Granda“. Ovo je bilo predivno iskustvo i veoma sam zahvalan Grand produkciji što sam bio deo takmičenja kao što su to „Zvezde Granda“ – izjavio je Filip.

