"Psihoaktivne supstance sam počeo da koristim iz znatiželje"

Dado Polumenta otvoreno je pričao o svim segmentima života, ali se dotakao i perioda kada je koristio psihoaktivne supstance.

U jednom trenutku karijere imao je mnogo novca, ali je bez obzira na to kući dolazio sam i nezadovoljan.

- Jedan sam od prvih koji je pričao o tome. Zaista mogu na najlepši mogući način da skrenem pažnju mladima i da sa moje tačke gledišta ispričam neku priču šta je zapravo okidač u svemu tome. Mislim da je najveća uloga u čitavoj toj priči, društvo. Naravno, to vaspitanje izlazi prvo iz kuće, ako to imate, onda je glavni okidač to društvo. To je bukvalno sa kim si takav si i kako zračiš tako i privlačiš i to je nešto što je neminovno. Ako imate dobro društvo manje su šanse da vas zakači bilo šta od toga što je loše. Obično se to proba iz znatiželje. I kod mene je bila u pitanju radoznalost. Obično se nađe neko ko je šmeker u društvu i kao taj prvi je da vidiš ovo, da vidiš ono, sve je to iz neke radoznalosti. Već kasnije, kada sam počeo da radim, da putujem, to nije moglo da se izdrži - rekao je iskreno Dado i nastavio:

- Dok ti kontrolišeš tu supustancu, ali to nikad niko nije uspeo da iskontroliše, ali se čini čoveku, kao da može da kontroliše da popije dve, tri rakije, može da popije pet, nije mu ništa, al to ne mora da znači svaki put tako, nekad može i ta jedna čašica da bude... Posegao sam za tim stvarima prvo iz znatiželje, a posle iz nezadovoljtsva tog - rekao je on u u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" .

