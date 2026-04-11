Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je na uvrede koje su joj uputili blokaderi na mreži Iks. Uvrede su usledile nakon što je Brnabić reagovala na besmisleni poziv blokadera da svi promene naziv svog vajfaja u "Studenti pobeđuju".

-Kažu za sebe da predstavljaju "lepšu i bolju" Srbiju, a svaki dan, svakom svojom akcijom, svakom svojom objavom i svakim svojim nastupom pokazuju, nažalost, da našem društvu imaju da ponude isključivo uvrede, mržnju, podele i nasilje. Srbiji je potreban dijalog i veće razumevanje, a ne više mržnje sa anonimnih naloga. Srbiji su potrebni pojedinci spremni da preuzmu odgovornost, a ne "mediji" koji su se odrekli imena i prezimena samo da bi prenosili nečije stavove. Bez obzira na sve, ja njima želim sve najbolje, iako ne delim njihove vrednosti i njihove stavove i iako ni ne znam ko su. I to je još jedna od mnogih razlika među nama. Budite mi dobro i probudite se konačno - napisala je Brnabić.

Podsetimo, Ana Brnabić je prethodno reagovala na besmisleni poziv blokadera da svi promene naziv svog vajfaja u "Studenti pobeđuju", te su nakon toga poručili: "Pobeda se osvaja".

-Odlična ideja! Na izborima se pobeđuje tako što WiFI mreže preimenujete u "Studenti pobeđuju"! Ovi kad bi vodili Srbiju ekonomska politika bi im bila - promenite naziv vaše WiFi mreže u "Povećavamo plate"! Valjda bi se onda, magično, povećale plate... U odnosu na ove i ZLF deluje kao ozbiljna stranka - napisala je Brnabić.



