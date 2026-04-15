Dado Polumenta doživeo je pravu životnu dramu tokom onoga što je trebalo da bude idiličan porodični odmor na Maldivima. Umesto potpunog uživanja sa trudnom suprugom Ivonom i dvoje dece, njihov boravak na ovoj egzotičnoj destinaciji pretvorio se u stravičnu neizvesnost zbog iznenadnog izbijanja ratnih sukoba na Bliskom istoku.

O ovom jezivom iskustvu i neprospavanim noćima, pevač je detaljno i otvorenog srca progovorio javno.

Kako je istakao, svi letovi preko Dubaija bili su otkazani, te se porodica Polumenta našla u veoma nezavidnoj situaciji, praktično ostavši zarobljena daleko od kuće. U velikoj panici i strahu za svoju trudnu ženu i decu, Dado je spas pronašao uz pomoć Sanje Papić, a u svojoj ispovesti nije štedeo kolege, posebno Radišu Trajkovića Đanija, koji su neumesno komentarisali njihovu agoniju.

- Kupili smo povratne karte preko Dubaija. Posle nekoliko dana se zaratilo. Bombardovan je Dubai. Žena mi je trudna, tamo sam sa dvoje dece, tamo nije nimalo jeftino. Ne možeš tek tako da ostaneš mesec dana. Da nije bilo Sanje Papić, koja je sve to organizovala, bili bismo još uvek na Maldivima. Đani iz neke kafane došao, popio i komentariše: "Izvadiš pare i platiš". Ne bih sebi dozvolio da komentarišem tako neke stvari. Prvo, ne znaš o čemu se radi. Karte su skakale, mi smo platili 5000 evra, Sloba Radanović je nakon toga platio 10.000. Darko i njegova supruga i ćerka jedva su uhvatili neki let preko Singapura. Luna i Marko su išli preko Kine - ispričao je vidno potreseni Polumenta.

Osim toga, priznao je da je iščekivanje povratka kući bila prava noćna mora i iscrpljujući maraton. Sa trudnom ženom čekao je na aerodromu satima, dok su do njega stizali podrugljivi komentari sa estrade.

- Meni je tih sedam dana bilo kao pakao. Samo sam na telefonu gledao šta se dešava, da li će stati, kada će stati. Kako ćemo doći do kuće. Let je trajao 32 sata. Let od Singapura je trajao 13 i po sati. Sa trudnom ženom i malom decom na aerodromu čekali i onda dođe neko to ismejava, da to neko pljuje. Đanija volim, ali mu nisu trebali ti komentari. Povredilo me to, ali ne samo od njega, nego i od drugih koji su to komentarisali. To samo pokazuje o njima - govorio je sa gorčinom je zaključio Polumenta za "K1".

"Ideš preko Kine, brate"

Podsetimo, Đani je rekao kako bi on reagovao da se našao u toj situaciji.

- Da se meni to desilo, ostao bih još dva meseca sigurno. Nisam se čuo ni sa kim, što su zaglavljeni, ne razumem? Ideš preko Kine brate, preko Rusije... Samo je malo skuplja karta - rekao je tada Đani.

