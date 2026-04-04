Jedna od najvećih muzičkih zvezda na našim prostorima, Tea Tairović, večeras je prvi put stala pred publiku u podgoričkoj areni, koja je bila krcata.

Pre nego što je zapevala svoj čuveni hit "Severna Latina", pevačica se u svom prepoznatljivom stilu izašla u nikad provokativnijem kostimu, poklonila se publici i obećala nezaboravnu noć. Uz prve taktove prisutni su zaigrali i zapevali od prve do poslednje reči jer je atmosfera već na početku spektakla dovedena do usijanja.

Srpska Šakira kako je mediji godinama nazivaju premijerno je otpevala novu duetsku pesmu "Šamar" sa Dadom Polumentom, koji je bio njen specijalni gost. Bez obzira na to što je numera tek juče objavljena u popodnevnim satima, ona pretenduje da postane ozbiljan hit jer je cela Arena u glas pevala zajedno sa njima.

Ovaj spektakl još jedan je dokaz da Tairovićeva obara rekorde gde god da nastupi jer se za svaki posebno priprema i publici uvek prikaže neke nove neočekivane stvari.

Podsetimno, letos je nekoliko puta pevala na Crnogorskom primorju, pa su tako ljubitelji njenog lika i dela s velikim nestrpljenjem jedva dočekali da je ponovo vide i čuju.

