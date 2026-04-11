U susret Uskrsu, Jovana Jeremić je poslala poruku na svom Instagram profilu, koju je posvetila svima onima koji su je razočarali.

- Dan kada te izdaju najbliži, jeste dan kad naučiš da si Bogu i sebi najbliži, stoji u objavi.

- Svi oni kojima se nisam javila na telefon, neka znaju da je to bilo namerno. Znaju šta su učinili. Neka su mi živi, zdravi i najsrećniji, ali daleko od mene - poručila je voditeljka.

Planira veliku svadbu sa Tigrom

Inače, Jovana Jeremić otvorila je dušu o svojim planovima za budućnost sa partnerom Milošem Stojanovićem Tigrom.

- Kad se venčam u crkvi, ja se neću razvoditi, prosto sam takva - naglasila je voditeljka, dodajući da mnogo veruje u Boga i da ono što on sastavi niko ne treba da rastavi.

- Biće mala svadba, ekskluzivna i izuzetno skupa svadba. Biće ograničenog karaktera, biće pozvani samo moji iskreni prijatelji i krem de la krem ljudi, zato što sam shvatila da te velike svadbe ne služe ničemu. Jednostavno, ne želim da pravim od svog života rijaliti. volim da ga gledam, naravno, ali ne želim da učestvujem u njemu, odmah da se razumemo, niti je to potrebno. Kad si ispunjen, to ti ne treba, niti želim da pravim ceremoniju za lažne ljude koji će tu da dolaze. Na želim ni da se ističem slavljima jer ljudi koji se ističu slavljima nemaju šta drugo da ponude, a ja i te kako imam šta da ponudim - i moje uspehe, obrazovanje, karijeru i sve što sam stekla do sada - govorila je Jovana.

BONUS VIDEO:



