Kinesko-srpski omladinski kulturni centar

Nakon obilaska kompanije Mint Vučić je krenu o u obilazak Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra. Tu će ga dočekati osnivač kompanije Mint, kao i predsedavajuća kompanije.

Obilazak kompanije Mint

Četvrtog dana posete Kini Vučić nastavlja posetom fabrike Mint, koja proizvodi humanoidne robote.

Vučić je tokom obilaska rekao medijima da će ovakva fabrika stići u Srbiju, što će doneti nova radna mesta.

"Drago mi je da su igrali moravac. Ovi roboti će biti na Expu i dočekivati goste. Imaćemo bolje od ovoga," rekao je Vučić.

U kompaniji Mint predstavili su mu i leteći taksi, koji će u Srbiji biti operativan od naredne godine i Expa.

U kompaniji je sreo i mlade Srbe koji tamo uče kako da rade na robotima.

U Mintu je sreo i jednog Kineza koji je njegov veliki fan, i koji je želeo da se upozna. Nije krio oduševljenje što je imao priliku da sretne predsednika Srbije.

