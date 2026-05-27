Kinesko-srpski omladinski kulturni centar
Nakon obilaska kompanije Mint Vučić je krenu o u obilazak Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra. Tu će ga dočekati osnivač kompanije Mint, kao i predsedavajuća kompanije.
Obilazak kompanije Mint
Četvrtog dana posete Kini Vučić nastavlja posetom fabrike Mint, koja proizvodi humanoidne robote.
Vučić je tokom obilaska rekao medijima da će ovakva fabrika stići u Srbiju, što će doneti nova radna mesta.
"Drago mi je da su igrali moravac. Ovi roboti će biti na Expu i dočekivati goste. Imaćemo bolje od ovoga," rekao je Vučić.
U kompaniji Mint predstavili su mu i leteći taksi, koji će u Srbiji biti operativan od naredne godine i Expa.
U kompaniji je sreo i mlade Srbe koji tamo uče kako da rade na robotima.
U Mintu je sreo i jednog Kineza koji je njegov veliki fan, i koji je želeo da se upozna. Nije krio oduševljenje što je imao priliku da sretne predsednika Srbije.
