Novi DSS, na čijem se čelu nalazi Miloš Jovanović, oglasio se putem objave na društvenoj mreži X, u kojoj je poručio:

"Da bi neko bio autentična desnica mora da ispunjava dva kriterijuma:

- saradnja sa svima iz opozicije kako bi se razvlastio aktuelni režim

- Saradnja sa EU- DA, članstvo NE"

Na ovo su podsmešljivo odgovorili blokaderi sa Računarskog fakulteta:

"Da bi neko ušao u Skupštinu mora da pređe cenzus, a vi nećete."

Podsmeh, ograđivanja i pretnje postali su standard u redovima blokadera. Dok se o tragično stradaloj studentkinji sa Filozofskog fakulteta ne oglašavaju, usta su mi puna glasova, mandata i fotelja, što ukazuje na činjenicu na koju je i ranije bilo ukazivano - ljudski život je za njih nula, bitna je samo - vlast.