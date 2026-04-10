Pevač Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranje, otkrio je da je nakon jednog pada na skijanju imao amneziju.



Prošlogodišnji predstavnik Srbije na "Evroviziji" Princ od Vranje veliki je ljubitelj zimskih sportova i još odmalena vozi snoubord.

Kada je imao 14 godina, pevač je doživeo nezgodu na snegu zbog koje mu je taj dan gotovo potpuno bio izbrisan iz sećanja.

- Brat i ja smo otišli u Francusku na skijanje i to je bio poslednji spust pred dlazak kući. Bukvalno još jedan spust, pakujemo se, idemo u smeštaj i autobusom za Beograd. Brat me je čak i snimao, hteo sam da pokažem šta mogu. Međutim, tek što sam krenuo, kako sam odskočio povukla me je inercija i pao sam direktno na glavu. Sad se smejem, ali tada mi nije bilo preterano zabavno - ispričao je Princ za Adria TV.

Zbog pada je bio dezorjentisan, a imao je i amneziju. Većina njegovih sećanja na taj dan bila je izbrisana.

- Do granice sa Hrvatskom nisam mogao da se saberem. Imao sam potpuni prekid filma, stalno sam postavljao ista pitanja bratu "Gde smo?", "Jel znaju mama i tata da smo ovde?". Poslednjih nekoliko sati pre tog pada bilo je potpuno izbrisano... Kasnije sam gledao neke fotografije i kroz te slike uspeo sam da se setim nekih događaja od tog dana - ispričao je Princ od Vranje.

Podsetimo, Princ je prošle godine snimao šou program u Kazahstanu, gde je probao mleko od kobile koje ga je omamilo poput alkohola.

