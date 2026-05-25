Pevač Halid Bešlić preminuo je pre nekoliko meseci, a njegovi obožavaoci i dalje posećuju njegov grob.

Nedavno je na njegovoj večnoj kući osvanula poruka.

Naime, pored porodice, fanovi legendarnog pevača obilaze njegov grob, a kako tvrde domaći mediji koji su posetili ovo mesto, tamo su zatekli poruku napisanu na kamenu u obliku srca:

-Hvala što si nam pokazao kako biti dobar čovek… Dragana - pisalo je tada, a na ovom kamenu ostavljena je i metalna verska narukvica sa krstićem na svakoj kockici.

Inače, poznato je da je Halid bio velikog srca i da je neretko pomagao svima.

Podsetimo, preminuo je 7. oktobra 2025. godine u Sarajevu u 71. godini nakon teške bolesti, odnosno karcinoma jetre.

Njegovi zdravstveni problemi su se naglo pogoršali krajem avgusta te godine, nakon čega je poslednje dane proveo na onkološkom odeljenju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Iako je 2009. godine preživio tešku saobraćajnu nesreću, nakon koje je 12 dana bio u komi i izgubio oko, Bešlić je nastavio svoju bogatu muzičku karijeru sve do smrti uzrokovane kancerom krajem 2025. godine.

Alo/Telegraf