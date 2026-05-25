Iako je nakon čak tri braka i isto toliko razvoda, prilikom prvog pojavljivanja u takmičenju, tvrdio da je završio sa ljubavnim avanturama i da više nema nameru da ponovo staje na "ludi kamen", takmičar Predrag Anđelković je u najnovijoj emisiji "Nikad nije kasno" sve iznenadio.

Život je, međutim, za njega imao drugačije planove, pa je na sceni otkrio da mu je srce ponovo, i to potpuno neočekivano, osvojeno.

Ovo priznanje ispričao je svima u studiju, direktno se obrativši Žiki Jakšiću.

-Ajde da kažem Žiki, zaljubio sam se po četvrti put. Do sada su sve bile neke preporuke, a sada sam je sam našao, bila je uporna - rekao je Peđa.

Svoje emocije pretočio je i u muziku, izvodeći numeru "Svirajte mi vi tiho, tiše", kojom je dodatno raznežio atmosferu u studiju.

Žiri nije ostao ravnodušan na njegov nastup, pa su se nizale pohvale sa svih strana.

Pevač Uroš Živković mu je poručio da je pesma izvedena na poseban način, uz čestitke za nastup:

-Što se tiče ove pesme, opevana je na vaš sopstveni način, ali je meni bilo lepo i sve čestitke - rekao je on.

Saša Milošević Mare ocenio je da je ljubav pozitivno uticala na takmičara i istakao da je ovo njegov dosadašnji vrhunac:

-Imaš jako dobru pevačku tehniku i možeš da pevaš sve, čestitam ti. Ovo si po meni najbolje otpevao do sada. Opustio si se dovoljno da možeš da otpevaš kako treba - poručio mu je Mare.