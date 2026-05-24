Pevač Sloba Vasić već večeras nastupa pred publikom, samo dan nakon što je napustio psihijatrijsku kliniku "Dr Laza Lazarević", gde je proveo šest dana nakon incidenta na avionskom letu za Cirih.

Iako su mnogi očekivali da će otkazati nastup i napraviti pauzu kako bi se posvetio oporavku, Vasić je odlučio da ipak izađe pred publiku.

Na događaj je stigao u pratnji supruge Jelena Vasić, koja mu je, kako je istakao, bila velika podrška tokom čitave situacije.

Pevač je na početku razgovora delovao raspoloženo i poručio da se trenutno oseća dobro.

-Ništa strašno, desilo se to što se desilo, ne bih nešto puno da se vraćam na to. Ovde sam večeras da pevam, da zabavim ljude i to je to - rekao je on.

Govoreći o incidentu zbog kojeg je udaljen sa leta za Cirih, Vasić je objasnio da se sve dogodilo nakon neprijatnosti na aerodromu.

-Ne bih puno da se vraćam. Na aerodromu sam imao neku neprijatnost, gde nisam mogao da uđem na let. Svakom čoveku može da se desi takav neki izlet, to što se meni dogodilo. Sve je za ljude, ništa nije strašno. Kao što sam i rekao juče da sam u suštini samo jedan običan čovek kao i svi ostali, u skladu sa tim se ponašam. Imam i određene reakcije - naveo je pevač.

Dotakao se i boravka u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević", ističući da mu je taj period prijao kao vid odmora i smirivanja.

-U neku ruku jeste, što se kaže, da čovek malo ohladi glavu od svega. Svakako sam dobrovoljno otišao tamo - otkrio je Vasić.

O problemima sa anksioznošću

Priznao je i da se i dalje bori sa anksioznošću i depresijom, o čemu je i ranije javno govorio.

-Imam. Naravno da imam. Anksioznost je nešto što traje, jednostavno siguran sam da to ima veze sa svim tim, ali izborićemo se - bio je iskren, a potom priznao šta je, prema njegovim rečima, dovelo do cele situacije:

-Izgleda da sam više popio, najbolje rečeno - kratko je prekomentarisao kroz osmeh.

Istakao je i da je tokom svega imao veliku podršku porodice, prijatelja i kolega, kojima se ovom prilikom javno zahvalio.

-Ovo je prvi put da se ovako javno obraćam, te želim svima da se zahvalim što su uz mene. Narodu koji je uz mene, naravno i svim ljudima koji imaju isti problem. Smatram da nije sramota reći da imaš problem, svakako te javne ustanove zato i služe da bi ljudi došli tamo i porazgovarali sa stručnim osobljem i da im se pomogne. To je neko moje razmišljanje. Preporučujem svima. Doktori su jako dobri, osoblje takođe, ustanova i jeste za to. Nije strašno ništa, svi smo mi ljudi. Strašna stvar jedino od svega jeste što ljudi osuđuju, a nisu prošli kroz to, pa ne znaju šta je, ali zato patrijarh Pavle kaže: "Ne sudi meni dok ne obuješ moje cipele" - poručio je pevač.

"Imam terapiju"

Govoreći o daljem oporavku, otkrio je da koristi terapiju i da planira da nastavi da radi na sebi.

-Imam terapiju, za kontrole nisam dobio preporuke, ali ću svakako da idem na terapije i da radim na sebi - kosntatovao je potom.

Otkrio je da je okidač svega bio alkohol

Na kraju se osvrnuo i na pitanje zbog čega ranije nije potražio stručnu pomoć, već je utehu pronašao u alkoholu.

-Uvek za sve u životu mora da postoji neki "okidač". Kod mene je alkohol bio problem, konkretno ću se ponovo vratiti na taj aerodrom. Nisam mogao da uđem na let zato što sam bio pod dejstvom alkohola. I onda me je to tada malo razmestilo. To je prosto kod mene bio okidač, kod nekoga je nešto drugo. Svako ima nešto svoje, ima rešenje i način da se izađe iz toga. Smatram da ništa nije strašno, dešava se svima, samo zato što sam ja javna ličnost, pa je prosto, eto - istakao je pevač.

"Bila sam uplakana, nisam jela"

Njegova supruga iskreno je govorila o tome koliko joj je teško palo da svog partnera vidi u takvom stanju, ističući da je čitava situacija ostavila veliki psihički trag na nju.

-Verovatno ste videli moju prvu reakciju, bila sam uplakana. Bilo je teško i naporno, nisam jela. Ali eto, bar sam malo smršala - rekla je kroz osmeh Jelena, pokušavajući da se našali uprkos teškom periodu kroz koji je prolazila.

Otkrila je takđe da je prethodnih dana dobijala veliki broj poziva sa nepoznatih brojeva, ali da uprkos svemu nije želela da promeni kontakt telefon.

-Nisam htela da promenim broj, a imala sam dosta poziva, ali do juče se nisam javljala na nepoznate brojeve - priznala je za Alo!