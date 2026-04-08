Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, progovorio je o svom životu i otkrio da želi da snimi film o svemu što je proživeo.

Na pitanje da li je ikada spavao sa ženom, Jovanovski je dao detaljan odgovor.

- Nisam želeo mnogo da pričam o tome, jer želim da naplatim sve. Prvo sam čekao "Reket" da bude priča o zatvoru, a čekam da se nađe pravi producent da radimo film o mom životu koji je jako komplikovan. Naročito što se tiče ovih ljubavnih i s*ksualnih odnosa. Znaš li koliko bi razvoda bilo tada? Ne možeš ni da zamisliš. Mogu da ti kažem, realno sam zadovoljan do sada svojim s*ksualnim životom, imam dosta iskustva - govorio je Boki u Voškastu.

"Bio sam žrtva psihičkog maltretiranja oca"

O svom odnosu sa majkom i potpunom poverenju koje su izgradili šoumen je govorio sa ponosom.

- Moja majka je meni oduvek bila najveća podrška. To je žena koja mi nikada nije postavila čak nijedno pitanje koje bi možda moglo da me dovede u neprijatnu situaciju. Nije me pitala nešto što bi možda svako pitao, a imala je pravo na to. Zato je nikada nisam slagao, dok sa ocem to nije bio slučaj - rekao je Boki.

Nasuprot tome, odnos sa ocem bio je ispunjen strahom, zbog čega je često morao da prikriva svoje pravo lice.

Iako je vremenom došlo do pomirenja i uspostavljanja dobrih odnosa, Jovanovski je iskreno progovorio o teškom periodu.

- U nekim situacijama, kada sam bio mlađi, bio sam prinuđen da lažem svoga oca, samo iz razloga jer sam se plašio njegove reakcije. Zato svako treba da podržava svoju decu i prihvati ih onakvima kakva jesu. Danas je potpuno drugačija situacija, imam dobar odnos sa oba roditelja, ali vučem traume iz tog perioda rane dobi. Prošlo je vreme, ali posledice negde ostaju. Možda će ovo zvučati grubo, ali je istina. Bio sam žrtva psihičkog maltretiranja oca u svoje vreme. S druge strane, ja to razumem. Zamisli ti da imaš jednog sina jedinca, za kojeg zamišljaš da bude sportista za primer, a on ispadne ovakva estradna budala kao ja. Prvi ja kažem: "Vi ste mene napravili ovakvog kakav jesam, morate da me prihvatite, ja sam sada suveren, to znači da ću ja da živim kako mislim da treba" - rekao je on gostujući u podkastu Voštkast.

