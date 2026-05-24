Marina Tucaković napustila nas je pre četiri godine jednog hladnog septembra, a sada je njen prijatelj i voditelj Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13 rešio da otkrije šta je njen suprug Aleksandar Radulović Futa uradio sa stvarima omiljenog tekstopisca na Balkanu.

- Marija Tucaković je imala stan koja je iznajmljivala isključivo za stvari koje je kupovala unedogled, pa ne zna im se broj. Čuo sam da je Futa to sve stavio u crne kese i dao ženama koje su radile tu u kući za njih - rekao je Boki 13 u svom podkastu kada je preko puta njega sedela Jelena Karleuša.

Podsetimo, kompozitor Aleksandar Radulović Futa nedavno je rekao da se nikad neće skroz oporaviti zbog gubitka oba sina, a onda je ostao i bez supruge Marine Tucaković, koja je preminula posle duge i teške bolesti.

Mnogo tuge

- Posle mnogo negativni dešavanja došlo je vreme da se nešto promeni. Sve to što se izdešavalo stavio sam sa strane, promenio priču i rešio, opredelio sam se za život, koji sleduje. Taj život će nositi neke nove stvari, isto kao što je onaj drugi deo mog života koji je iza mene.

-Pošto je ceo moj život vezan za muziku, sa muzikom ćemo i da nastavimo i taj, jedan krajan, automatski novi početak je nastavak samo jedne priče koja je do sad trajala. Nadam da će se to istim tempom i nastaviti. Možda čak i uspešnije, ne zna se. Bez obzira na te hendikepe što sad recimo nema Marine koja će da nastavi taj svoj deo. Ali Bože moj, idemo dalje. Biće nekih drugih tekstopisaca - rekao je Radulović za medije.

Laćina smrt

Gotovo četiri godine nakon tragedije pojavili su se novi detalji o okolnostima pod kojima je preminuo sin Marina Tucaković i Aleksandar Radulović Futa, Milan.

Kako se navodi, obdukcija nakon njegove smrti nije urađena jer za tim nije bilo zahteva porodice, a sada izvor blizak Radulovićima tvrdi da je uzrok smrti bio poznat odmah nakon što je Laća pronađen.

Tek kad se desilo ono najgore, sagovornik Kurira je saznao kako je i zbog čega Laća skončao.

