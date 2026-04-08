U poslednjem "Utisku nedelje" kod uvažene opozicionarke Olje Bećković prošireni su voditeljski horizonti. Nagledali smo se i naslušali na stotine opozicionara iz svih struktura i raznoraznih profesija i obrazovanja...

Ima ova emisija svoju publiku iz opozicionog bloka, kao i gledaoce koji se javljaju i uključuju. Od maja 2012. godine Bećkovićeva u vođenju ove emisije ne treba da brine o njenom sadržaju, jer je vlast koju ona sa svojim gostima kritikuje i napada evo već 14tu godinu tu gde je i uspešno vodi Srbiju!

Kao novinar, voditelj i urednik ove emisije, "Utisak nedelje" Bećkovićeva je u nedelju prevazišla sebe i prva na medijskom nebu Srbije uvela u program, anonimnog gosta! Ovo nije bio nikakav skeč, novogodišnji program, niti kakav kviz pa da gledaoci pogode ime anonimnog gosta!

Voditeljka je vrlo ozbiljno saopštila širokom auditorijumu gledalaca da ona zna ime gošće, ali da ta devojka ne želi javno da ga saopšti! Pored ove devojke bilo je prisutno još gostiju, normalno opozicionih, profesora kojima nije ni za trenutak zasmetalo da učestvuju u programu sa ovakvim anonimusom. Uostalom zašto bi im zasmetalo kada su svi u studiju na istom zadatku, a to je žestoka kritika aktuelne vlasti po svim pitanjima, a posebno Predsednika Aleksandra Vučića!

Devojka, gošća, je izjavila da je ona praktično samo "transmiter" i da ona nema ime , u stvari ona nije ni ličnost, nego samo prenosi stavove "anonimnog studentskog plenuma" i slično... Jasno je da su mnogi prepoznali ovu zalutalu devojku i znaju o kome se radi, i da je sve to zajedno bilo apsolutno kontraproduktivno, onome što je Bećkovićeva želela da postigne!

U ovoj emisiji je prikazano da u stvari studenti blokaderi i plenumaši i nemaju svoje mišljenje, niti svoje ja, i da u stvari nisu ličnosti....Oni su samo poslušnici, neki za novac, neki za parče slave, zabave , a jedan ne mali broj je istinski indoktriniran i počeo stvarno da veruje u to što im nalogodavci permanentno nalažu...

U želji da napravi jednu posebnu i autentičnu emisiju, kakva do sada ovog žanra nije viđena na našim televizijama, Bečkovićeva je izvrgla podsmehu ceo studentsko-plenumaško-blokaderski korpus, u što je mogao da se uveri svaki dobronamerni gledalac, koji je samo video početak emisije, a za celu emisiju je potreban izuzetno jak želudac.

Kako Olji Bećković očigledno ne manjka inventivnost u vođenju i uređenju ove emisije, može se očekivati da neki sledeći put ispred nje u studiju budu samo prazne stolice, na kojima će pisati...Glas1, Glas2, Glas3... Na početku emisije voditeljka bi se u svom prepoznatljivom stilu obratila dragim gledaocima, da ona zna čiji su to glasovi... I da sa njima može da komunicira, a gledaoci da se javljaju...

Moguće ovo i vrlo verovatno, jer kada su u pitanju ovi studenti sve je anonimno ,pa čak i studentske liste bez studenata, a možda su tu anonimno samo ih mi ne vidimo...