Ako ste se ikada probudili uznemireni nakon sna u kojem ste bili intimni sa kolegom, prijateljem ili bivšim partnerom, niste jedini. Iako ovakvi snovi često izazivaju zbunjenost ili nelagodu, stručnjaci tvrde da njihovo značenje najčešće nema doslovnu vezu sa stvarnim željama.

Analitičarka snova Lori Levenberg objašnjava da snovi ne govore bukvalnim, već simboličnim jezikom, pa se intimnost u snu ne odnosi nužno na fizičku privlačnost.

Prema njenim rečima, ovakvi snovi češće predstavljaju psihološko „povezivanje“ sa osobinama druge osobe ili proces obrade emocija i odnosa u stvarnom životu.

Intimni snovi sa bivšim partnerom

Snovi o bivšem partneru ne znače nužno da postoje nerešena osećanja ili želja za povratkom u tu vezu. Stručnjaci ističu da oni često ukazuju na obrasce iz prošlih odnosa koji se ponavljaju u sadašnjosti i pomažu nam da ih bolje razumemo.

Kada sanjate prijatelja

Intimni snovi o prijateljima mogu delovati šokantno, ali se najčešće odnose na emocionalnu bliskost, a ne na fizičku privlačnost. Um često na ovaj način obrađuje osećaj povezanosti, poverenja ili divljenja prema određenim osobinama te osobe.

Snovi o kolegama

Kada se u snu pojavi kolega u intimnom kontekstu, to ne mora imati nikakve veze sa privlačnošću. Stručnjaci objašnjavaju da ovakvi snovi često ukazuju na osobine koje kod te osobe cenimo ili želimo da razvijemo kod sebe.

„Previše svega“ – simbolika grupnih snova

Snovi o grupnoj intimnosti ili orgijama najčešće se tumače kao znak mentalnog opterećenja. Prema tumačenjima, oni mogu ukazivati na osećaj da se u životu dešava previše stvari istovremeno i da je potrebno usmeriti pažnju na jednu po jednu obavezu.

Fantazije i stvarnost

S druge strane, seksualni terapeuti ističu da su ljudske fantazije veoma raznolike i da se vremenom menjaju. Među sve češćim interesovanjima pominje se i voajerizam, odnosno uzbuđenje pri ideji da nekog drugi posmatra tokom intimnosti.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da se fantazije značajno razlikuju od stvarnog ponašanja i da većina njih ostaje isključivo u domenu mašte.