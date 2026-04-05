Pevačica Vesna Đogani stigla je na beogradski aerodrom pravo sa nastupa, te je tako stala pred kamere domaćih medija i otvoreno govorila o aktuelnoj temi Jelena Karleuša-Jakov Jozinović.

Ovaj "duo" naišao je na pažnju javnosti, kada je pevačica istakla da mladi izvođač ne može da izgradi karijeru na tuđim pesmama, te da bi mu bilo bolje da stvara svoje kako bi trajao kao i ona tri decenije.

Sa druge strane Jakov Jozinović nije želeo da odgovori starijoj i iskusnijoj koleginici, te je po običaju istakao da mu je ljubav publike najvažnija.

-Nisam primetila da je Jelena Karleuša napala Jakova. Znamo svi Jelenu, to je njen način marketinga, zna se kada je neko u "hajpu", u tom momentu ona mora biti tu - bila je iskrena Vesna Đogani.

"Podržavam mlade"

- Pesme koje Jakov peva su veliki hitovi koje svi volimo. Da vam kažem jednu stvar, internet izvrće moje reči iz konteksta, sad se pravi atmosfera da imam nešto protiv mladih izvođača. Želim da kroz njegov primer podržimo mlade ljude i da im dam ozbiljan savet kao neko ko radi 30 godina. Svako može da ima pet minuta slave, dok traje hajp, a kada nestane hajp brzo te sazvaću i ispljunu, ostaješ bez novca, menadžera i svega, to će se desiti mladim pevačima ako ne budu pevali svoje pesme i snimali ih, samo oni koji to rade trajaće, ako nemaju svoje pesme, neće trajati - bila je iskrena Jelena Karleuša, pre nekoliko dana

