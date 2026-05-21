Mlađa ćerka Anabele Atijas, Nina Đogani, u poslednje vreme se sve više eksponira u medijima, a nedavno se našla na meti žestokih kritika i osuda javnosti zbog operacije nosa. Anabela je kao majka dala svoj jasan sud o ljudima koji ostavljaju ružne komentare i otkrila kroz kakav je pakao njena naslednica prošla.

- Nikada ne možeš udovoljiti ljudima, ona kada se odlučila na to, jako je dobro istražila sve. Bila je spremna na sve i rekla je: "Baš me briga, bitno je da se ja dobro osećam, ja ovo radim zbog sebe, uvek će biti komentara." Znaš, kada je imala taj problem sa nosem, zvali su je nosata, kada je rešila problem onda: "Glupačo što si to uradila, nije ti ništa falilo." Uvek ljudi komentarišu, ljudi tu samo govore koliko su oni loši i koliko zapravo treba da rade na sebi. Kada ti radiš na sebi, tebe baš briga, svima želiš dobro, baš te briga tada da ideš nekog da maltretiraš, da mu ostavljaš ružne komentare, možeš samo da kažeš nešto lepo - bila je iskrena Anabela. Dotakla se i toga koliko je uključena u Ninin ljubavni život, te da li ćerka ide glavom kroz zid ili ipak posluša njene i Lunine savete.

- Posluša ona šta imam da kažem, pita me, posluša, ali uglavnom ona na kraju odluči šta će da radi. Mislim, to je uvek tako bilo. Uvek mi kaže: "Trebala sam te poslušati", ali kako bi drugačije naučila - rekla je Anabela i istakla da podjednako traži savete i od nje i od sestre Lune.

„Slađa najbolje zna šta priča“

Za sam kraj razgovora, pitali smo Anabelu da prokomentariše izjavu Slađe Delibašić, koja je nedavno govorila o Vesni Đogani i navela da se Vesni ostvario životni san kada je započela karijeru i brak sa Đoletom Đoganijem, te da joj je smešno kada joj se ime uopšte pomene. Asocijacija na nekadašnju bliskost Vesne i Slađe i dalje intrigira javnost, a Anabela je dala diplomatski, ali veoma jasan odgovor.

- Njih dve su imale taj odnos, ja se sećam tog odnosa, to je bio jako, jako blizak odnos. Njih dve su jako bliske bile. Mislim da Slađa najbolje zna šta priča i na šta je mislila, i šta ta rečenica treba da znači - ističe Anabela. Na insistiranje novinara da li ona zna nešto više o detaljima njihovog odnosa, s obzirom na to da su Slađa i Vesna imale zajednički nastup tokom pandemije koronavirusa kada je delovalo da je sve u najboljem redu, Atijasova je kratko poručila.

- Ne bih se ja mešala, malo mi je dosadilo da se bavim time, to su njihovi odnosi. Kažem ti, najbolje Slađa zna na šta je mislila, na koji san, na kakav san, jer ipak su njih dve bile bliske - zaključila je Anabela za Alo!

