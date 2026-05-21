Pored ubistva Aleksandra Nešovića, predsednik Vučić govorio je i o današnjoj pucnjavi kada je u jednom luksuznom restoranu na Novom Beogradu upucan vlasnik.

Na pitanje da li je reč o obračunu klanova, rekao je:

- Kada vam kažu vračarski klan to je deo jednog od ova dva klana iz Crne Gore, to je njihova reakcija bila i an sva ova hapšenja vezana za restoran 27. Velike količine droge smo zaplenili u poslednjim danima. Lica koja su razbijala prozore, spaljivala lokale, biće uhapšena u najbržem mogućem roku, to su dva lica. Ova država je veoma snažna i nema zaštićenih. Postoji jedan problem, ljudi u Srbiji obožavaju da pričaju samo o lošim stvarima, ne govorim samo o blokaderskom pokretu već i provladinom pokretu. Podaci koje imamo nedvosmisleno govore da su neuporedo bezbedniji gradovi u Srbiji nego u Evropi. Problemi postoje ali ćemo ih i te kako rešavati. Sva čuda moraće da budu obavezana zakonom. Po zakonu o radu nema te sile zbog koje možete da ih otpustite. Nije krivično delo to što se on video sa nekim jer on sastavi zapisnik da se video sa nekim zbog te i te informacije. I on kaže da se tu slučajno našao tu tog dana. Mi ćemo da napišemo u zakonu da mora da prijavi kontakt, a kada ga vidiš bez prijavljenog kontakta, on dobije otkaz. I to nemate u zakonu - rekao je predsednik Vučić.