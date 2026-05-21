Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim razgovarao o mogućoj poseti Srbiji, navodeći da očekuje njegov odgovor u vezi sa terminom dolaska. Vučić je istakao da Ukrajina nije priznala nezavisnost Kosova i poručio da Srbija želi normalne odnose sa svim državama.

„Da se okonemo pitanjima koja su za državu i narod takođe veoma važna, možda čak i značajnija u mojoj proceni. U Beogradu je danas boravio potpredsednik ukrajinske vlade Taras Kačka. Vi ste se juče čuli sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Jeste li ga pozvali da dođe u Srbiju?

Pričali smo o eventualnoj njegovoj poseti, da li će biti, kada će biti, ja čekam da on kaže da mi javi. Ukrajina nije priznala nezavisnost Kosova, nikada nam ništa nažalost nisu učinili, nalaze se na evropskom putu, trebalo bi o tome da razgovaramo.

Mislim da ću ga videti u Tivtu, ili ne, on ide, ja mislim to je tek 18. u Evropski savet, sednicu u Briselu. Ali svejedno, kao i sa svim drugim zemljama, najnormalniji odnosi, nemam šta o tome da dodam.

Očekujete da dođe nekad?

-Verujem i nadam se.