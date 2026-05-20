Zoran Birtašević, dugogodišnji prijatelj i menadžer Jelene Karleuše otvorio je dušu ranije na svom Instagram profilu i progovorio o krahu svog dugogodišnjeg prijateljstva sa Jovanom, koja je ujedno prijateljica i pop dive i koju smo često viđali na Jeleninim proslavama i nasupima. Iz njegovih reči moglo se zaključiti da mu je Jovana spletkarila iza leđa, ali i da se čak umešala između njega i Jelene.

- Jovanu sam upoznao kao dobru, mirnu, introvertnu devojku koja mi je ubrzo postala blizak, a potom i najbliži prijatelj. S obzirom na njenu pitomu stranu i lepu energiju u koju sam tada verovao, moje poverenje je eskaliralo željom da je uvedem u sve svoje krugove, privatne, poslovne… – započeo je ranije izlaganje menadžer Jelene Karleuše.

– Nikada u životu nisam štedeo, ni na čemu, ni na rečima, ni na materijalnim dobrima. Jovani sam, svom dugogodišnjem prijatelju, od nule pružio bezrezervno sve što sam mogao, ljubav, prijateljstvo, kroz sebe i svet koji sam svojim radom i zaslugom dobio. Bez ikakvog očekivanja, da bilo šta doprinese ili se potrudi oko bilo čega, dobila je mnogo životnih privilegija – napisao je između ostalog Zoran, te nastavio:

– Na sav moj support, pre nekoliko godina sam od Jovane, mog prijatelja, koga nikada nikada nisu zanimali ni menadžement, ni produkcija, a kada sam imao pauzu u svom radu, doživeo poziv sa rečenicom: „Od sada ćeš posao i pozive prebaciti na mene, neka zovu mene“ . Tada je počelo da mi bude jasno da nešto u prijateljstvu i iskrenosti nije kako treba – bio je iskren Birtašević.



– Skoro deceniju kasnije dogodilo mi se da vidim svojim očima paklene poruke koje je Jovana upućivala mojim najbližim ljudima, saradnicima, u vidu smeštanja, spletkarenja i još perfidnih i manipulativnih stvari. Sa ciljem da pokvari meni mnogo toga i to „u kući“ u koju sam je doveo – otkrio je menadžer Jelene Karleuše, koji je dodao da je njegov odnos sa pop divom ostao nepoljuljan, te da je ona neko ko mu je višedecenijski prijatelj i podrška.

