Vlasnica Mercedesa podnela je krivičnu prijavu protiv zaposlenog u auto-servisu nakon što je saznala da je njen skupoceni automobil koristio za obilazak barova.

Kimberli Porter je svoj Mercedes C300 odnela u auto-servis nakon što je automobil počeo da se „guši“ na autoputu u decembru, posle sipanja, kako kaže, „lošeg goriva“.

Rekla je da je izabrala baš taj servis jer mu je „verovala“.

Mesec dana kasnije dobila je obaveštenje da se njen automobil kreće po gradu. Obaveštenje je dobila oko 19 časova jednog petka uveče. Od 19 časova do 1 ujutru pratila je kako njen auto ide od bara do bara,

„Tada sam ustala iz kreveta i odvezla se do tog bara u drugim kolima, i moj auto je bio tamo“, rekla je ona.

Ugledala je svoja kola ispred bara, otvorila ih uz pomoć rezervnog ključa, a zatim pozvala policiju.

Policija je u automobilu pronašla kaput koji pripada Dereku Nigjenu, zaposlenom u auto-kući, kao i njegovu vozačku dozvolu i pasoš. Policajci su ušli u bar i izašli sa Nigjenom u lisicama, prisetila se Porter.

Derek je rekao policiji da ima dozvolu da vozi automobil, ali je menadžer servisa to negirao kada ga je policija kontaktirala. Kasnije je Derek optužen za krađu imovine.

Porter tvrdi da ju je auto-kuća sledećeg dana pozvala da preuzme svoj automobil. Auto-kuća ju je navodno zamolila i da povuče prijavu protiv zaposlenog, uz objašnjenje da je „stvarno dobar momak“. Generalni menadžer prodaje navodno joj je rekao da tehničari stalno testiraju vozila kako bi dijagnostikovali kvarove.

„Radite šta stalno? Vozite tuđe automobile stalno? Idete po barovima stalno? To nije u redu“, rekla je Kimberli.

„On ga nije samo testirao da vidi da li radi. Bio je napolju više od pet sati.“, rekli su zapanjenoj ženi.

Porter je zatim podnela građansku tužbu protiv Nigjena i auto-servisa, piše Daily mail