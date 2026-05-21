Pevačica Jelena Karleuša u emotivnom obraćanju govorila je o razočaranjima, pritisku javnog života i posebnoj vezi koju ima sa svojim fanovima.

Kako je istakla, upravo su joj fanovi ostali najveća podrška kroz najteže periode života i karijere.

- Moja sreća su moji prijatelji, moja deca i moji fanovi. Fanovi su jedini koji me nikada nisu razočarali - rekla je Karleuša, dodajući da je vremenom prestala da ima visoka očekivanja od ljudi, jer su je brojna iskustva naučila koliko međuljudski odnosi mogu biti bolni.

- U poslednje vreme ljudi ne mogu da me iznenade, već samo da me uvere da su ljudi kvarna roba. Tako da me ništa više ne može razočarati - istakla je ona.

Govoreći o odnosu sa publikom, pevačica je opisala koliko daleko pojedini fanovi idu kako bi pokazali privrženost i ljubav prema njoj.

Iako naglašava da je takva odanost ne plaši, apelovala je da se ne preteruje, posebno kada je reč o tetoviranju njenih inicijala.

- Kako da ne, pređu granicu, istetoviraju celo telo, parfem, i decu i Alfu i moj logo… po celom telu se tetoviraju, to je prelazak granice, ali razumem, to se zove ljubav. Ne uplašim se. Savetujem kada urezuju moje inicijale, apelujem da to ne rade - poručila je Karleuša.

Dotakla se i mogućnosti da jednog dana napiše knjigu o svom životu, ali je priznala da bi to bio veoma težak proces zbog brojnih loših iskustava.

- Ne znam odakle bih počela. Ne znam da li bih se setila svih strašnih stvari… baš puno loših - navela je, dodajući da bi bez fanova, koji stalno traže njene pesme i koncerte, verovatno odustala od svega.

- Da nema fanova koji iznova traže pesme i koncerte, stala bih. Nema tu cenu ni zarada ni slava - istakla je pevačica, naglašavajući da joj je upravo podrška publike glavni motiv da nastavi dalje.

Karleuša je otvoreno govorila i o ljubavnim i životnim nepravdama koje su je obeležile, navodeći da "svakog poštenog i dobrog čoveka boli" kada doživi izdaju ili javno poniženje.

-Sve poštenog i dobrog čoveka boli. Naravno da te boli kada neko za koga misliš da te voli objavi gole fotografije u medijima ili kada misliš da te neko voli, a on te ostavi jer ne može da podnese pritisak i napade prema tebi. To je moja karma - priznala je pevačica.



Alo/Telegraf