Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da promena vlasti u Mađarskoj nije ugrozila odnose Beograda i Budimpešte i poručio da su kontakti sa novim mađarskim premijerom Peterom Mađarom korektni.

Govoreći o odnosima dve države, Vučić je rekao da ne zna kako se političke promene u Mađarskoj odražavaju na druge zemlje, ali da kada je reč o Srbiji nema problema.

– Da li je zakomplikovala neke druge odnose, ne znam. Odnose sa Srbijom nije. Čuo sam se sa Peterom Mađarom i odnosi su korektni – rekao je Vučić.

Izjava predsednika Srbije dolazi u trenutku kada se u regionu pažljivo prate novi politički odnosi nakon promene vlasti u Budimpešti i odlaska Viktora Orbana posle dugogodišnje vladavine.

Srbija i Mađarska poslednjih godina razvile su bliske političke i ekonomske veze, a saradnja dve države često je isticana kao jedna od najjačih u regionu.