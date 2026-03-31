Pevačica Goga Sekulić ostala je zatečena vešću da je preminuo pevač i voditelj Mikan Kozomora, sa kojim ima duetsku pesmu.



Autor emisije "Opušteno sa vama", preminuo je posle teške bolesti u 69. godini. Kozomara je bio pevač, kantautor, pesnik, TV voditelj, a oprobao se i kao glumac, dok se u slobodno vreme slobodno bavio slikanjem.

Vest da je preminuo zatekla je mnoge koji su ga poznavali, a jedna od njih je i pevačica Goga Sekulić, koja je 2002. godine sa Mikanom snimila duet "Pesma ljubavi".

- Baš mi je žao. Zatečena sam... Upoznali smo se preko porodičnog kuma davnih godina i tako je došlo do saradnje. Nastupili smo na festivalu "Sunčane skale" u Herceg Novom, gde je naša pesma, koja je bila u pop stilu, odlično prošla. Mikan je bio veliki gospodin i umetnik - rekla je Goga, za Kurir.

Mikan Kozomara muzikom se bavio od najranije mladosti, kada je učio da svira gitaru, a sa nepune 22 godine osnovao je grupu "Bademi" i počeo je s pisanjem pesama i komponovanjem.

Muzikom se profesionalno bavio i kao izvršni producent, tekstopisac i kompozitor Žarku Staniću i na tom albumu se pojavila Mikanova pesma "Posle svega ljubavi...".

Na albumu "Jedino moje" izdvojila se numera "Kada me napuste svi". Među njegovim hitovima su i "Odlazim", "Sviraj da boli", "Moje oči tužne", "Nemirno si more"...

