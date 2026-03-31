Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu priveli su N. S. (26) zbog sumnje da je u nedelju izvršio krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi.

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave za grad Leskovac, postoji opravdana sumnja da je osumnjičeni 29. marta 2026. godine, tokom fudbalske utakmice u selu Razgojna, udario pedesetosmogodišnjeg i šezdesetšestogodišnjeg muškarca.

- Pedesetosmogodišnjem muškarcu lekari su konstatovali teške telesne povrede, dok je šezdesetšestogodišnji muškarac zadobio lake telesne povrede - navodi se u saopštenju Policijske uprave za grad Leskovac.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će, uz krivičnu prijavu za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi, priveden Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu.

