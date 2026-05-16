Večeras je finale Evrovizije 2026, a naši predstavnici, grupa "Lavina" sa pesmom "Kraj mene", nastupa 9. po redu. Luka Aranđelović, frontmen benda se oglasio pred finale i snimkom nasmejao mnoge.

Da su momci iz benda i te kako uzbuđeni, ali i u odličnom raspoloženju, dokazuje snimak objavljen na zvaničnoj srpskoj evrovizijskoj stranici u čijem je glavnom fokusu frontmen benda, Luka Aranđelović.

Naime, Luka je napravio kratak i zabavan video u kom je iskoristio zvuk legendarnog Nenada Kneževića Kneza sa njegovog nastupa na Evroviziji 2015. godine.

"Moje srećne cipele, specijalno za Evroviziju"

Frontmen naše grupe pozajmio je čuvenu Knezovu izjavu o "srećnim cipelama" i oponašajući ga, pokazujući na svoj kostim i obuću, poručio:

- Moji dragi prijatelji tako sam uzbuđen. Nešto će biti večeras, ne znam ali bićemo najbolji. Obećavam. Moje srećne cipele, specijalno za Evroviziju i moj srećni kostim, specijalno za večeras. Vidimo se večeras - istakao je.

Kratak video je za tren oka postao viralan i uveliko se širi društvenim mrežama, a brojni fanovi su u komentarima iskoristili priliku da "Lavini" požele sreću i pobedu u večerašnjem finalu.

