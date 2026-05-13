Popularni pevač, Jovan Perišić, prolazi kroz najteže životne trenutke.

Njegova majka je preminula u ponedeljak, 11. maja, a tužna vest zatekla je pevača u Beogradu, odakle se odmah uputio u rodnu Bosnu kako bi bio uz porodicu.

Nakon što je danas, u sredu, majka ispraćena na večni počinak u krugu porodice i prijatelja u Bosni, Perišić se oglasio na svom Instagram profilu.

Pevač je objavio fotografiju svoje nasmejane majke uz reči koje slamaju srce:

- Počivaj u miru majko moja draga - napisao je Jovan uz emotikon slomljenog srca.

Čim se vest o tragediji proširila, brojni prijatelji i kolege sa estrade uputili su Perišiću poruke iskrenog saučešća i podrške, svesni koliko je bio vezan za svoju porodicu.

Očekuje se da će se pevač u narednom periodu potpuno povući iz javnosti i otkazati predstojeće nastupe kako bi u miru prebrodio ovaj veliki gubitak.

